Египтянин упал с пирамиды и разбился насмерть

«Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия», — рассказали порталу в ведомстве. Как пишет «Газета.ru», высота этой пирамиды 130 метров. Парень упал со 100-метровой высоты. Местные правоохранительные органы сейчас собирают необходимую информацию, которая поможет установить, как и почему произошло это ЧП.

Три года назад гражданин Германии взобрался на самую верхушку 139-метровой пирамиды Хеопса, чтобы сделать памятную фотографию. За это ему запретили въезд в Египет до конца жизни.