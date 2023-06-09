Мир 09 июня 2023, 13:58 Египтянин снял на видео опустевшие пляжи после гибели россиянина в пасти акулы Пустынные пляжи в Египте сняли на видео после гибели россиянина из-за акулы

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После гибели россиянина на пляже Dream Beach в Хургаде губернатор провинции Красное море поставил закрыть вся пляжи между курортом Эль-Гуна и южной границей залива Абу-Сома. Ограничения будут действовать три дня, рассказал «360» местный житель.

По его словам, заходить в воду строго запрещено. Исключение составляют территории пляжей при отелях, где установлены специальные защитные сетки. Но сейчас они пустынны.

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На общественных бесплатных пляжах таких сеток нет, добавил собеседник «360». Учитывая нападение акулы, нужно проявлять осторожность. Специалисты не исключают, что хищники могут вернуться.

Помимо запретов на купание, есть ограничение на рыбалку, дайвинг, снорклинг, любые водные игры, кайтсерфинг и так далее, пояснил он.

«А во всех отелях и поселках вдоль побережья мухафазы Красное море назначат достаточное количество квалифицированных спасателей, которые проходили необходимые курсы и имеют сертификаты», — добавил собеседник «360».

Молодой россиянин погиб из-за нападения акулы 8 июня. Очевидцы говорили, что с ним в воде была спутница, она смогла спастись. Мужчина пытался отбиваться от хищной рыбы, но та убила его. Свидетели допустили, что акул было несколько.

В тот же день акулу поймали. Однако нельзя сказать наверняка, что именно она растерзала российского туриста.