Мир 16 ноября 2022, 09:11 Египтянин-кондитер зарезал бывшую жену c Украины в Италии Corriere Di Bologna: в Италии украинскую беженку зарезал бывший муж, кондитер из Египта Pxhere

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В Италии беженку c Украины Анастасию Алашри зарезал бывший муж, кондитер из Египта. Об этом сообщило местное издание Corriere Di Bologna.

Тело 23-летней девушки с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия. У погибшей остался трехлетний сын. Полиция заподозрила в убийстве ее бывшего супруга, кондитера из Египта. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.

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Известно, что украинка развелась, хотела начать новую жизнь и накануне убийства решила переехать к новому возлюбленному. Перед этим она обращалась в правоохранительные органы с жалобой, что бывший муж ее преследует. Она даже скрывалась от него у подруги и коллеги.

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Утром в воскресенье девушка вернулась домой, чтобы забрать некоторые личные вещи, там встретила мужа, между ними произошел конфликт, считают следователи. Позже ее нашли убитой.

В октябре в Берлине мужчина на глазах у детей зарезал жену — беженку с Украины. Убийство произошло в лагере для украинских беженцев на северо-востоке города.