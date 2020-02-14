Египтяне посчитали похлопывания британца по плечу домогательством

Волна обвинений в сексуальном домогательстве захватила не только США. 51-летнего Тони Камоччио из Великобритании, приехавшего отдохнуть в Египет, обвинили в сексуальном домогательстве. Не можете представить, что мог натворить турист по такому обвинению в мусульманской стране? Ответ вас удивит — мужчина похлопал по плечу сотрудника службы безопасности аэропорта.

Информация на сайте The Sun.

Пройдя досмотр в международном аэропорту Хургады, Камоччио похлопал по плечу сотрудника в знак благодарности. После его арестовали и предъявили обвинения в сексуальном домогательстве.

По словам семьи британца, он абсолютно невиновен и содержится в нечеловеческих условиях.

Его 53-летняя жена Джоан и 26-летний сын Ремо остались в Египте и обращаются к местным властям с просьбой об его освобождении.

Ранее стало известно, что римские судьи закрыли дело о сексуальных домогательствах бывшего президента итальянской федерации футбола Карло Тавеччио к 52‐летней Элизабетте Кортане. По мнению следствия, дама слишком стара, чтобы стать жертвой.