Египтяне нашли 20 саркофагов с золотыми амулетами

В египетской провинции Минья, в 300 километрах к югу от Каира обнаружили крупное захоронение жрецов. В усыпальницах находилось 20 каменных и пять деревянных саркофагов.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Находку сделали 30 января в некрополе Туна эль-Гебель в древнем городе Гермополе. По данным египетского министерства по делам древностей, мумии в саркофагах принадлежали верховным жрецам. Некоторые из них служили культу бога мудрости Тота. Одно из захоронений посвящено защитнику фараонов богу Хорусу.

В гробницах археологи обнаружили 700 амулетов в форме жука-скарабея, часть из них сделана из чистого золота.

Также в захоронениях было около 10 тысяч фаянсовых статуэток ушебти, которые должны были заменять покойного на работах в загробных полях бога Осириса. Остались нетронутыми и погребальные сосуды канопы для хранения мумифицированных внутренних органов.

Артефакты датируются Поздним периодом в истории Древнего Египта — с 664 по 399 годы до нашей эры. Погребения проводились за время правления трех египетских династий. В те времена египтяне боролись за независимость от персидских и эфиопских завоевателей. В обиходе широко распространилось железо.