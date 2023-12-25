Мир 25 декабря 2023, 12:15 Египетского журналиста нашли мертвым после расследования о покупке виллы тещей Зеленского Журналиста, сообщившего о покупке виллы тещей Зеленского, нашли мертвым в Египте Ahmed Gomaa/imago stock&people/globallookpress

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Египетского журналиста Мохаммеда Аль-Алави, расследовавшего покупку виллы в Эль-Гуне тещей президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили мертвым в Хургаде. Об этом сообщил сайт Elmostaqbal.com.

Тело Аль-Алави нашли неподалеку от дороги Эль-Хадаба с многочисленными ссадинами, ушибами и переломами. По предварительным данным, к смерти журналиста привело кровоизлияние в мозг, вызванное черепно-мозговой травмой. Источник из полицейского управления Хургады сообщил, что Аль-Алави, предположительно, жестоко избила группа нападавших.

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В августе журналист выпустил расследование о вилле на берегу Красного моря, которой владеет Ольга Кияшко — так зовут тещу Зеленского. Поместье стоимостью 4,8 миллиона долларов купили в мае 2023 года.

По словам брата Аль-Алави Ахмеда, журналисту начали поступать многочисленные угрозы после публикации этого расследования. Родственник погибшего также сообщил, что египетские правоохранители расследуют версию о причастности граждан Украины к убийству.

По мнению сотрудников полиции, преступники могли действовать по указанию самого Зеленского или должностного лица из офиса президента Украины. Также есть теория, что на журналиста напали сотрудники Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

Экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн отмечал, что у Зеленского есть вилла на Кипре. По мнению американского эксперта, именно туда сбежит президент Украины после поражения ВСУ.