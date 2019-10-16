Египетские археологи нашли захоронение с 20 саркофагами

По данным издания, откопанные гробницы датируют 664-332 годами до нашей эры. Египетское ведомство по делам древностей обратило внимание на то, что за последние годы это захоронение является одним из крупнейших и наиболее важных. На прошлой неделе исследователи также отличились. Они нашли в Западной долине Луксора древнюю «промышленную зону».