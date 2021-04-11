Египетские археологи нашли фрагменты затонувшего в XVIII веке судна

Египетские археологи нашли сотни фрагментов судна и груза, а также артефактов на дне Красного моря. Объект был найден еще в 1994 году, но его изучение возобновилось только в 2017 году.

Эксперты считают, что торговое судно затонуло во второй половине XVIII века в результате столкновения коралловым рифом.

Как сообщило в Facebook министерство туризма и древностей Египта, были найдены изделия из фарфора, несколько видов зерна, керамика разных форм и предназначения.

Источник фото: министерство туризма и древностей Египта.

Глава Центрального управления археологических памятников Ихаб Фагми пояснил, что работы велись с помощью технологии фотограммы, создания точной трехмерной модели судна и изучения дизайна.

На днях археологи нашли в Луксоре древний город, чей возраста превышает 3400 лет. Его сохранность очень высока.