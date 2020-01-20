Египетские аэропорты подготовили к российской инспекции

«Египетские аэропорты готовы к российской инспекции в любое время, соблюдаются все нормы международных авиационных организаций по обеспечению безопасности в аэропортах», — приводит газета слова представителя министерства.

Системы безопасности в аэропортах полностью модернизировали и полностью прошли проверки Соединенных Штатов и некоторых европейских стран. Несколько авиакомпаний начали полеты в эти воздушные гавани. Эксперты по авиационной безопасности из России начали инспекции в аэропортах двух крупнейших курортных городов Египта в понедельник, 20 января. Специалисты изучат процедуры досмотра пассажиров и багажа. Визит российских проверяющих завершится 24 января.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения из-за теракта российского лайнера Airbus A321 31 октября 2015 года. Самолет авиакомпании «Когалымавиа» летел из Шам-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Большинство из них были россияне. В ноябре 2019 года, по данным СМИ, египетские аэропорты все еще не отвечали требованиям безопасности.