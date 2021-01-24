Египет зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Власти Египта запланировали в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса. Среди них российский препарат «Спутник V», который создали в Центре имени Гамалеи. Об этом заявила министр здравоохранения африканской страны Хала Зайд.

«Мы начали предпринимать шаги по регистрации трех вакцин: китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины», — приводит РИА «Новости» слова выступления министра на пресс-конференции.

Зайд добавила, что власти Египта уже заключили контракты на поставку 100 миллионов доз разных вакцин. По ее словам, масштабная вакцинация начнется в Египте 25 января. Первыми привьют медиков.

Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе посольства России, наша страна готова к поставкам препарата в Египет. Москва также может передать Каиру технологии производства вакцины.

На этой неделе «Спутник V» зарегистрировали в Венгрии. Эта европейская страна стала первой из состава ЕС, где одобрили российскую вакцину от 2019-nCoV.