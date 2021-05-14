Египет намерен приостановить сотрудничество с Израилем в некоторых сферах из-за отказа начать гуманитарное перемирие с сектором Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в правительстве арабской республики.

«Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним», — приводит «Газета.ru» сказанные в эфире слова.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Причиной стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Последние дни стороны ведут обстрелы.

С каждым часов конфликт разгорается все сильнее. В городах начались столкновения местных жителей, за ними последовали бомбежки — в том числе и по мирному населению. Политологи считают, что дальше будет только хуже — до очередной кровопролитной войны остался один шаг.