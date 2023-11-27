Мир 27 ноября 2023, 17:55 Египет заявил о возможном продлении гуманитарного перемирия в Газе на два дня Глава госинформслужбы Египта: перемирие в Газе могут продлить на два дня Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency

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Гуманитарное перемирие в секторе Газа близко к продлению на два дня. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

За это время удастся освободить 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Также ожидается освобождение 11 израильских заложников из сектора Газа, добавил Рашван. По его словам, сейчас идут переговоры об освобождении 33 палестинцев.

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«Усилия Египта и Катара близки к продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа», — подчеркнул глава госинформслужбы.

Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.

Количество погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 16 тысяч, еще 35 тысяч человек получили ранения. До этого правительство анклава сообщало о 14 854 жертвах, среди которых 6150 детей.