Египет вмешался в военный конфликт Ливии и Турции

Небо над востоком Ливии от воздушных атак турецких БПЛА и авиации террористического Правительства национального согласия будут теперь защищать два зенитно-ракетных комплекса С-300, которые прибыли из Египта.

Сайт «Политика сегодня» рассказал, что также к Каиру за помощью обратились представители Совета старейшин ливийских племен.