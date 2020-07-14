Египет вмешался в военный конфликт Ливии и Турции
Египет доставил два зенитно-ракетных комплекса С-300 в восточную часть Ливии. Это необходимо для защиты неба над страной от ударов Турции. Об этом сообщило РИА ФАН.
Небо над востоком Ливии от воздушных атак турецких БПЛА и авиации террористического Правительства национального согласия будут теперь защищать два зенитно-ракетных комплекса С-300, которые прибыли из Египта.
Сайт «Политика сегодня» рассказал, что также к Каиру за помощью обратились представители Совета старейшин ливийских племен.