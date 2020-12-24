Египет упростит въезд для ливийцев
Выдачу виз ливийцам упростят в Египте. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на поверенного в делах Ливии в Египте Тарика Хувейджа.
В результате жители обеих стран смогут легче перемещаться через границу. Хувейдж уточнил также, что будет отменена необходимость получать разрешение у службы безопасности детям ливийских женщин, состоящих в браке с египтянами.
«Этот шаг включает снятие ограничений для граждан Египта на возможность проживания в Ливии, включая тех, к кому применяется программа объединения семей», — пояснил Хувейдж.