Египет упростит въезд для ливийцев

В результате жители обеих стран смогут легче перемещаться через границу. Хувейдж уточнил также, что будет отменена необходимость получать разрешение у службы безопасности детям ливийских женщин, состоящих в браке с египтянами.

«Этот шаг включает снятие ограничений для граждан Египта на возможность проживания в Ливии, включая тех, к кому применяется программа объединения семей», — пояснил Хувейдж.