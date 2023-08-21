Мир 21 августа 2023, 06:14 Египет предложил альтернативный способ доставки российской пшеницы в Африку Минснаб Египта увеличит экспорт зерна из России по новому хабу в Суэцком канале РИА «Новости»

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Поставщики в Египте нарастят закупки и реэкспорт российского зерна в нуждающиеся страны, если в Суэцком канале построят новый распределительный центр. В нем смогут хранить пшеницу и торговать ей, заявил РИА «Новости» представитель Главного управления по поставкам товаров при Министерстве снабжения.

«Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала», — сказал он.

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Новый хаб, по словам египетского чиновника, станут использовать как место хранения и торговли продовольствием между арабскими странами, государствами Северной и Восточной Африки. Египет, по его словам, как и другие государства, пострадал от колебаний мировых цен на пшеницу. Собеседник агентства связал это с приостановкой зерновой сделки. С Россией заключили контракт на отгрузку 360 тысяч тонн пшеницы для стратегического запаса. Эту партию поставят в начале сентября.

Варианты возобновления зерновой сделки обсудят министры иностранных дел Турции, России и Украины. По одному из трех возможных сценариев, украинскую пшеницу станут вывозить по сухопутной дороге через Европу.