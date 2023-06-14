Важное 14 июня 2023, 11:14 Египет подал заявку для вступления в БРИКС Российский посол Борисенко: Египет подал заявку нa вступление в БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Египта подали заявку на вступление в БРИКС. Такое заявление сделал российский посол в Каире Георгий Борисенко в беседе с ТАСС.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», — сказал он.

Реклама

По его словам, такой шаг египетских властей связан с тем, что организация занимается сейчас переводом торговых отношений на альтернативные валюты. Речь идет о создании единой валюты или использовании национальных денег.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс высказал мнение, что американская экономика серьезно пострадает, если страны этого межгосударственного объединения введут свою валюту. Сейчас в БРИКС входят пять государств — Россия, Бразилия. Китай, Индия и ЮАР. Союз этих стран появился в 2006 году.

Ближайший саммит БРИКС должен пройти в конце августа в Йоханнесбурге. Однако власти ЮАР из-за внешнеполитической ситуации предложили перенести его в Китай.