06 июня 2023, 04:02
Египет передал России обвиняемого в даче взятки
Прокуратура: обвиняемого в даче взятки экстрадировали из Египта в Россию
Египетские власти передали России Владимира Гукаленко, который обвиняется в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в Telegram-канале, опубликовав кадры из аэропорта.
По данным следствия, в марте–апреле 2018 года Гукаленко договорился передать взятку сотруднику пограничной службы за возможность пропустить автомобили с санкционной продукцией в Россию через границу с Белоруссией.
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После этого Гукаленко скрылся от правоохранительных органов. Суд заочно заключил его под стражу и впоследствии объявил в международный розыск. Правоохранители направили запрос о выдаче обвиняемого в связи с его задержанием в Египет.
«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Египта удалось добиться положительного решения о выдаче фигуранта», — указано в сообщении.
Гуленко доставили в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.
Ранее самолет с россиянами, объявленными в международный розыск, прибыл из Парагвая в Москву. Один из них находился в розыске с 2001 года.
Генпрокуратура РФ
Египет
Россия
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