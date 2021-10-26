Египет отменил режим ЧП

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил режим чрезвычайного положения. Режим действовал в стране с 2017 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на страницу политика в Facebook.

«Впервые за годы я решил отменить продление чрезвычайного положения», — написал мужчина.

Он заявил, что теперь страна стала «оазисом безопасности и стабильности в регионе».

Режим ЧП ввели в Египте весной 2017 года после терактов в городах Танта и Александрия. Тогда погибли более 40 человек.

Ранее специалисты отметили рекордный спрос на туры в Египет в нерабочие дни. Россияне приобрели большую часть мест в дорогих отелях Египта на время «коронавирусных каникул».