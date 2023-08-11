Мир 11 августа 2023, 23:34 Египет не выполнил просьбу США по поставке оружия на Украину WSJ: Египет отказывается от требований США по отправке оружия киевскому режиму Pixabay

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Египет не хочет выполнять просьбы американской стороны поставлять вооружения Украине. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, Египет якобы собирался поставить ракеты в Россию, но в начале года решил отказаться от этой затеи из-за давления американских властей.

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«Американские чиновники, среди которых министр обороны Ллойд Остин, попросили вместо этого поставлять оружие Украине, стремясь помочь киевским властям преодолеть нехватку боеприпасов», — сказано в материале.

Авторы публикации отметили, что с этим вопросом глава Пентагона обратился к египетскому лидеру Абделю Фаттаху ас-Сиси. Переговоры пришли во время мартовской встречи в Каире. По словам источников издания, с тех пор чиновники из США несколько раз обращались по этому поводу к коллегам из Египта.

Штаты призывают Египет отправить Украине артиллерийские снаряды, системы ПВО, противотанковые ракеты и стрелковое оружие. Сам Каир не отказывается от этого предложения окончательно, однако не собирается отправлять киевскому режиму оружие.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об особом статусе российско-египетских отношений. По его словам, между странами хорошо развиваются «мощные проекты».