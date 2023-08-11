11 августа 2023, 23:34
Египет не выполнил просьбу США по поставке оружия на Украину
WSJ: Египет отказывается от требований США по отправке оружия киевскому режиму
Египет не хочет выполнять просьбы американской стороны поставлять вооружения Украине. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
По информации газеты, Египет якобы собирался поставить ракеты в Россию, но в начале года решил отказаться от этой затеи из-за давления американских властей.
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«Американские чиновники, среди которых министр обороны Ллойд Остин, попросили вместо этого поставлять оружие Украине, стремясь помочь киевским властям преодолеть нехватку боеприпасов», — сказано в материале.
Авторы публикации отметили, что с этим вопросом глава Пентагона обратился к египетскому лидеру Абделю Фаттаху ас-Сиси. Переговоры пришли во время мартовской встречи в Каире. По словам источников издания, с тех пор чиновники из США несколько раз обращались по этому поводу к коллегам из Египта.
Штаты призывают Египет отправить Украине артиллерийские снаряды, системы ПВО, противотанковые ракеты и стрелковое оружие. Сам Каир не отказывается от этого предложения окончательно, однако не собирается отправлять киевскому режиму оружие.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об особом статусе российско-египетских отношений. По его словам, между странами хорошо развиваются «мощные проекты».
США
Египет
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Украина
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