Египет начнет переговоры с Россией о производстве «Спутник V» в республике

Каир начнет переговоры с Москвой о запуске в Египте производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а в Боливии уже одобрили импорт российского препарата «Авифавир».

В министерстве здравоохранения и народонаселения Египта ТАСС рассказали, что переговоры о запуске производства российской вакцины «Спутник V» в арабской республике начнутся по завершении всех клинических исследований.

«После завершения этого исследования начнутся прямые переговоры с Россией о производстве вакцины в Египте», — указали в арабском ведомстве. При этом там добавили, что пока никаких переговоров еще не ведется.

А в Боливии одобрили импорт российского препарата «Авифавир» для лечения гриппа, а не коронавирусной инфекции.

«Как мы понимаем, агентство по контролю за лекарствами одобрило его [препарата „Авифавир“] импорт, но для использования при гриппе H1N1. Его использование для лечение COVID-19 одобрено не было», — сообщил глава департамента эпидемиологии министерства здравоохранения южноамериканской республики Вирхилио Прието. Его слова приводит Agencia Boliviana de Información.

Как объяснил Прието, на сегодня «Авифавир» не отвечает требованиям, которые необходимы для его регистрации в стране в качестве лекарства от COVID-19.