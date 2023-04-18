Мир 18 апреля 2023, 10:52 Египет начал производить боеприпасы для ВСУ — СМИ WP: Египет начал делать артиллерийские боеприпасы для Украины piqsels

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Власти Египта передумали поставлять ракеты России и решили производить боеприпасы для украинской армии. Об этом со ссылкой на просочившиеся в Сеть документы разведки США сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, сделку с Россией Египет отложил после встречи с американскими чиновниками в марте. Вместе с этим власти страны одобрили продажу Соединенным Штатам 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для дальнейших поставок Украине.

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Авторы публикации отмечают, что так египетская сторона хочет добиться от США новой техники. Речь идет об истребителях F-35 и системах противовоздушной обороны Patriot.

Ранее The Washington Post сообщила о том, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Приказ об изготовлении боеприпасов и их транспортировке якобы лично отдал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью и очередной уткой информацию СМИ о тайных поставках Египтом оружия России. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не увидели намерений Египта поставить российским войскам вооружение.