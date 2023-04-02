02 апреля 2023, 03:21
Египет и Сирия решили восстановить дипломатические отношения
WSJ: Египет и Сирия начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений
Власти Египта и Сирии инициировали предварительные переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным источников издания, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад намерены провести встречу в апреле. Это произойдет после завершения священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году завершится 20 апреля.
Реклама
Глава сирийского МИД Фейсал Микдад побывал в столице Египта с рабочим визитом впервые с весны 2011 года в субботу, 1 апреля. Во время встречи он обсудил с египетским коллегами вопросы двусторонних отношений, а также восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). Стороны договорились «активизировать связи между двумя странами на различных уровнях».
Ранее власти Сирии заявили, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Башар Асад отметил, что этот вопрос для правительства республики был ясен с самого начала.
Египет
Сирия
Россия
Реклама
Реклама