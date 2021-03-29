Египет дал разрешение на разгрузку застрявшего в Суэцком канале судна

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, уже во вторник начнут разгружать, сообщил советник президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.

«Разгрузка контейнеровоза начнется послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров», — цитирует его Al Arabiya News.

Под эти цели к судну подгонят специальные плавучие средства, куда перетащат контейнеры.

При этом отмечаются положительные подвижки в смещении Ever Given. Глава администрации канала сообщил, что еще вчера руль не двигался, теперь он двигается, гребной винт сейчас работает, под носом не было воды, теперь под ним вода».

Однако два источника сообщили Reuters, что в носовой части корабля была обнаружена масса из камней, что затруднило спасательные работы.

Ever Given — судно длиной около 400 метров. Оно застряло на южном участке канала и из-за сильного ветра и течения развернулось, перекрыв канал полностью.

Не менее 44 судов ожидают в середине канала. На входах в очереди — около 300 других судов. Пробку удалось снять с воздуха.