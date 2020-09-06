Facebook запретил французу вести прямой эфир своей смерти

Социальная сеть Facebook запретила вести прямые трансляции французу, который планировал показывать последние дни своей жизни в онлайн.

По данным «Би-би-си», 57-летний Ален Кок страдает от неизлечимой болезни. Артерии по всему организму мужчины начинают слипаться. Во Франции запрещена эвтаназия, поэтому мужчина обратился к президенту страны Эммануэлю Макрону. В своем письме Кок описал испытываемые им страдания и попросил главу государства «позволить умереть с достоинством». Макрона восхитила «выдающаяся сила воли» Кок, но он ответил, что не может поставить себя выше законов.

Тогда француз перестал принимать пищу и лекарства, а также пить воду. Накануне он «закончил свою последнюю трапезу». Кок отметил, что знает, что предстоящие дни будут трудными, но он спокоен.

Француз хотел вести трансляцию своих последних дней и смерти в Facebook, но поскольку правила соцсети запрещают демонстрировать попытки самоубийства, компания заблокировала ему возможность вести эфиры до 8 сентября. После этого, Кок призвал своих подписчиков писать письма в администрацию Facebook.

«Мы уважаем его решение привлечь внимание к этому сложному и трудному вопросу. Однако основываясь на консультациях с экспертами, мы приняли решение заблокировать его трансляцию», — прокомментировали ситуацию представители социальной сети.

Ранее Ален Кок уже призывал изменить французское законодательство. Он хотел, чтобы смертельно больным пациентам позволили заканчивать жизнь так, как они хотят.