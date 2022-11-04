Эфиоп пытался переехать на машине охранников Пентагона | 360°

04 ноября 2022, 14:00
Эфиоп пытался переехать на машине охранников Пентагона
Мужчина из Эфиопии заехал на автомобиле в штаб-квартиру Пентагона. Там он пытался сбить охранников, сообщило ИА Nation News со ссылкой на телеканал CBS News.
«Я ненавижу Америку и я пытался убить людей», — так объяснил мужчина свои действия.
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Сейчас он задержан. С ним общаются правоохранители. Эфиопа обвинили в том, что он пытался использовать машину как орудие убийства, а также оказывал сопротивление сотрудника полиции.
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Пентагон
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