Эффектное фото в бикини обернулась для туристки штрафом на Филиппинах

Стало известно, скольких россиян раздражают фото чужих отпусков Подробнее

Бикини путешественницы было сверхминималистичным. Верхняя часть купальника состояла из двух крошечных кусочков ткани, а нижняя и вовсе из трех тонких шнурочков. Слишком откровенный даже для пляжа наряд не смущал ни тайваньскую туристку, ни ее приятеля.

В отеле девушку предупредили: такой купальник неуместен. На просьбу переодеться гостья ответила отказом, объяснив, что ее «наряд» — это «вид искусства».

На филиппинских пляжах нет никаких законов, которые ограничивают туристов в ношении той или иной одежды. Но девушку активно фотографировали другие отдыхающие и делились снимками в Сети. Полиция оштрафовала туристку из Тайваня за «эротические и непристойные фотографии», обязав заплатить на 2500 местных песо (эквивалентно 3100 рублям).

Начальник полиции Джесс Бэйлон рассказал, что штраф был наложен и в назидание другим туристам, чтобы они не следовали примеру слишком откровенно наряженной барышни.