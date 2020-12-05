Эффектная автомобильная развязка появилась на дне океана в Атлантике. Фото

Достроенный объект станет частью подводного 11-километрового тоннеля под названием Eysturoyartunnilin, который будет открыт уже через несколько недель. Дорога свяжет два крупнейших острова.

Автомобильная развязка находится на 189 метрах ниже уровня Атлантического океана. Это не только инновационный объект инфраструктуры, но и настоящее произведение искусства. Над дизайном тоннеля работал местный художник Трондур Патурссон. Это была его идея оформить крышу синими фонарями, также внутри сооружения установят несколько скульптур.

В 2014 году парламент Фарерских островов утвердил план строительства тоннеля по соединению столицы с двумя точками на острове Эстурой — Рунавиком и Стрендуром.

Тоннель сократит расстояние от Торсхавна, который находится на самом большом и наиболее густонаселенном острове Стреймой, до двух деревень на Эстурой с 55 километров до 17. Предварительно, на машине проехать это расстояние можно будет за 16 минут. Проезд по тоннелю будет платным.