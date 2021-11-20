Эффективный растительный препарат против COVID-19 нашли британские ученые

Британские ученые обнаружили средство, которое эффективно против нового коронавируса. Это препарат растительного происхождения тапсигаргин. Исследователи изучили его действие против тех вариантов SARS-CoV-2. Выяснилось, что он продуктивно действует против каждого из них.

Тапсигаргин — противоопухолевый и противовирусный препарат широкого спектра. Его основной компонент получают из зонтичного растения Thapsia gargantea. Ранее о нем было известно, что он способен активировать иммунитет человека для борьбы с другими респираторными вирусами: гриппа А, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и так называемых простудных коронавирусов.

Как сообщило издание Virulence, впервые против SARS-CoV-2 препарат попробовали применить еще в феврале текущего года. Исследователи из Ноттингемского университета вместе с коллегами из Китайского сельскохозяйственного университета заметили, что тапсигаргин может предотвратить репликацию вируса на протяжении двух суток. Причем, для этого достаточно использовать препарат однократно.

Новое исследование было посвящено противодействию штамму дельта, который сейчас превалирует в большинстве стран. Оказалось, что и против этого варианта SARS-CoV-2 препарат достаточно эффективен. Отдельно ученые отметили, что в некоторых случаях даже совсем небольшие дозы могут полностью уничтожить возбудитель болезни.

Теперь авторы исследования рассчитывают, что опубликованные ими результаты найдут широкое применение на практике. В частности, что тапсигаргин начнут использовать не только при лечении COVID-19, но и для предотвращения болезни в случае контакта с зараженными. Ученые отметили, что по результатам клинических испытаний препарат оказался безопасным.

Ранее «360» опубликовал подборку препаратов, которые сейчас проходят клинические испытания и в будущем могут использоваться для терапии больных с COVID-19. Среди них — «МИР-19», который планирую выпускать в форме спрея для носа или жидкости для ингаляций.