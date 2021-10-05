Эффективность вакцины Pfizer через полгода после прививки упала до 47%

Эффективность вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech снижается до 47% через шесть месяцев после прививки вторым компонентом. Такой вывод сделали ученые на основе данных более трех миллионов пациентов. Результаты опубликовали в журнале The Lancet.

Специалисты провели анализ на основе изучения электронных данных 3,4 миллиона пациентов системы здравоохранения Южной Калифорнии. Они выяснили, что в первый месяц эффективность вакцины составляет 88%, а спустя полгода после введения второго компонента падает более чем наполовину.

При этом в рамках исследования штамма «дельта» в первый месяц после полной вакцинации эффективность Pfizer составляет более 90%, а спустя четыре месяца опускается до 53%. Основываясь на этих данных, ученые выяснили, что препарат является эффективным средством от госпитализации с коронавирусом в течение шести месяцев после второй прививки.

Ученые опубликовали данные через две недели после того, как дополнительные дозы вакцины разрешили использовать не ранее чем через шесть месяцев после полной вакцинации. Такое разрешение дало управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Его могут использовать лица в возрасте от 18 до 64 лет, которые подвержены значительному риску тяжелого течения ковида, а также люди старше 65 лет.