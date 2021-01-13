Эффективность вакцины AstraZeneca в Австралии поставили под сомнение

Издание «Русская планета» рассказало, что австралийские специалисты предложили приостановить вакцинацию и закупить более эффективные, по их мнению, препараты, которые разработали американские компании Pfizer и Moderna.

«Пока мы не получим больше данных, которые покажут, что AstraZeneca так же хороша, как и другие вакцины, научный и медицинский риск, который вы берете на себя, заключается в том, что вы не добьетесь коллективного иммунитета», — обратили внимание исследователи.