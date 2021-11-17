Эффективность «Спутника V» в Белоруссии составила 96,3%

В Белоруссии выявили эффективность вакцины российского производства «Спутник V» — она составила 96,3%. Такие данные появились по итогам вакцинации 1,2 миллиона жителей страны. Об этом сообщили в РФПИ.

Как рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев, препаратом «Спутник V» привились уже 100 миллионов человек, проживающих за рубежом. При этом российская вакцина составляет примерно 15% от всего зарубежного рынка фармацевтических компаний. Но в скором времени, ожидает Дмитриев, доля «Спутника V» на мировом рынке будет составлять 20%.

По данным оперштаба, 57 961 578 россиян прошли полный курс вакцинации. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 49%. Как рассказал вирусолог Алексей Аграновский, антитела у вакцинированных людей эффективнее тех, которые появляются в организме после перенесенного заболевания.