Эффективность немецкой вакцины Curevac от COVID показала 48%

Финальные тесты немецкой вакцины от коронавируса Curevac показали, что ее эффективность достигает 48%.

«Curevac сегодня объявила результаты финального анализа основного международного исследования фазы 2b/3 с 40 тысячами участников вакцины-кандидата первого поколения от COVID-19 CVnCoV​​​. В беспрецедентном контексте 15 штаммов, циркулирующих между участниками исследования на момент финального анализа, CVnCoV продемонстрировал общую эффективность вакцины 48% против COVID-19 любой степени тяжести», — сообщили в компании.

Выше эффективность только в группе испытуемых 18-60 лет — 53%. При этом вакцина на 100% эффективна в предотвращении смертельных случаев или госпитализации. Тяжелую и среднюю степень тяжелого течения она предотвращает на 77%.

Препарат испытали на 40 тысяч человек из 10 стран в Европе и Латинской Америке.

Curevac ранее заключил контракт с Еврокомиссией на поставки в будущем вакцины в страны Евросоюза. В 2022 году компания обещает выпустить на рынок около миллиарда доз препарата.

Ранее Турция разрешила въезжать российским туристам, привитым любой отечественной вакциной. Другие страны постепенно начинают пускать привитых российских путешественников, не требуя от них прохождения ПЦР-тестов.