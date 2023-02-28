Мир 28 февраля 2023, 13:48 Эффективность миссии ЕС в Армении вызвала сомнения Глава МИД Лавров усомнился в шансе миссии ЕС урегулировать конфликт Армении и Азербайджана Аппарат президента Республики Армения

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Евросоюз злоупотребил своими отношениями с Арменией и Азербайджаном, добившись организации миссии в Ереван. Легитимность подобной организации вызывает вопросы, а шансы на успех в деле урегулирования отношений республики с Азербайджаном сомнительны. Как сообщил ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он подчеркнул, что до сих пор нет ответа на вопросы, чем займется европейская миссия, какими полномочиями обладает и какие шаги участники делегации готовы предпринять для улучшения отношений между двумя республиками.

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«ЕС злоупотребляет своими отношениями с Арменией и Азербайджаном, <...> продавливая свою так называемую миссию, которая вызывает много вопросов с точки зрения ее функции мандата, продолжительности и добавленной стоимости, которую она может внести в усилие по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — заявил Лавров.

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Глава МИД подчеркнул, что Россия в своей политике на Южном Кавказе руководствуется принципом «не навреди», в отличие от других игроков, особенно тех, которые находятся далеко от региона.

Он добавил, что сейчас нужно решать все возникающие проблемы на основе договоренностей лидеров трех стран (России, Азербайджана и Армении), а также обеспечивать взаимовыгодное сотрудничество между республиками.

Конфликт между странами Закавказья перешел в новую фазу в начале декабря 2022 года, когда со стороны Азербайджана оказался перекрыт Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению. Блокада привела к дефициту необходимых товаров в непризнанной республике.

В середине февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян передал правительству Азербайджана и Минской группы ОБСЕ проект соглашения по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре.