18 декабря 2023, 13:18
Эффективность F-16 против российских баллистических ракет поставили под сомнение на Украине
Спикер ВС Украины Игнат: F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет России
Американские истребители F-16 вряд ли помогут противостоять российским баллистическим ракетам. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его процитировал Telegram-канал «Политика страны».
Баллистика — это наземные установки, способные сработать в любой точке и выпустить ракету, отметил спикер украинских Воздушных сил.
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«Против них F-16 не может работать», — сообщил Игнат.
Он добавил, что истребители могут уничтожать аэродинамические цели. Также американские самолеты способны работать по наземным и надводным целям, подытожил представитель командования Воздушных сил ВСУ.
Агентство Reuters сообщило, что украинские военнослужащие столкнулись с неожиданной проблемой при использовании F-16. Украинские аэродромы оказались неподходящими для этих истребителей, поскольку для их взлета и посадки требуется исключительно ровное и гладкое полотно.
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