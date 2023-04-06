Мир 06 апреля 2023, 15:20 Эффективная работа системы ПВО в Союзном государстве повысила уровень пограничной безопасности Лукашенко заявил об эффективной работе системы ПВО в Союзном государстве

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Система противовоздушной обороны эффективно работает в Союзном государстве. Благодаря этому повысился уровень пограничной безопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности Союзного государства, в рамках которых успешно функционирует региональная группировка войск и единая региональная система ПВО», — отметил белорусский президент.

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По словам Лукашенко, предпринятые действия по укреплению пограничной безопасности помогли защитить Союзное государство от мирового терроризма, а также от неконтролируемого потока мигрантов, контрабанды, боеприпасов и наркотических веществ.

Он рассказал, что из Украины в республику идет поток оружия. Также в ходе заседания ВГС глава государства сообщил, что НАТО активно наращивает силы и средства у российско-белорусских границ. А на территории самой Белоруссии специалисты нашли несколько схронов, которые принадлежат диверсантам Вооруженных сил Украины.