Эффект от санкций против России оценили в Кремле

Страны, которые используют во внешней политике санкции, не достигают своих целей. Зависимость от ограничений против других государств лишь ухудшает международные отношения, а больше ни к чему не приводит. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подчеркнул, что целей подобная политика не достигает. Так он прокомментировал сообщение, что Соединенные Штаты 2 марта могут объявить о новых санкциях против нашей страны. В целом, по словам Пескова, обсуждать еще не введенные санкции неуместно. Он подчеркнул, что Москва в любом случае будет ориентироваться на собственные интересы.

На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС ввел против России очередные ограничения. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что без ответа они не останутся.