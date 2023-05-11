Мир 11 мая 2023, 04:42 Эффект от антироссийских санкций назвали в США парадоксальным Red Pilled: санкции против России ускорили отказ от доллара и добили экономику Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший ведущий Fox News, инвестор Клейтон Моррис назвал парадоксальным эффект от антироссийских санкций. В эфире YouTube-канала Red Pilled TV он заявил, что призванные сдерживать Россию ограничения только ускорили отказ от доллара в мире.

К тому же, они полностью уничтожили экономику Украины. При этом российская экономика стабилизировалась.

Реклама

«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — сообщил журналист.

В качестве доказательства он привел график роста ВВП России и Украины. По ним видно, что после введения санкций показатели украинской макроэкономики стремительно ухудшаются.

Ограничения против России полностью изменили отношение к доллару в мире. С 2001 по 2022 год доля мировых резервов в долларах снизилась с 71% до 55%. За последний год она рухнула еще на 8%.

«Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в 10 раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия», — резюмировал Моррис.

Страны начали использовать другие валюты для торговли, что представляет весьма опасную угрозу для финансовой системы США.

Ранее сообщалось, что уже через несколько недель у Соединенных Штатов могут закончиться деньги, если правительство не повысит потолок госдолга. В таком случае властям придется объявить дефолт.