Мир 18 декабря 2023, 07:42 «Эффект домино»: в Киеве испугались отсутствия помощи со стороны Великобритании Welt: отсутствие помощи Лондона для Украины негативно скажется на ВСУ Лондон, Великобритания / РИА «Новости»

Читать 360tv в

У Великобритании отсутствуют планы оказать очередную поддержку Киеву, что может негативно отразиться на ВСУ. Такое мнение выразил советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности. Его слова привело издание Welt.

«В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год», — сказал украинский чиновник.

Реклама

Он пояснил, что из-за этого военное руководство Украины не может планировать свои действия. Речь, в том числе касается закупок боеприпасов и оружия. Развитие такого сценария может сказаться на ходе боевых действий, подытожил он.

В статье Welt отмечается, что в британском правительстве ходят слухе о дефиците «финансовой свободы» для маневра. По мнению автора публикации, события могут развиваться согласно «эффекту домино», намекая на отсутствие помощи для Киева со стороны Лондона.

Ранее бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не продержится без американской помощи и 30 дней. Он посоветовал Киеву начать мирные переговоры с Россией.