«Ее дни сочтены». Британские консерваторы назвали смещение Трасс неизбежным | 360°

Мир 16 октября 2022, 02:13 Поделиться Telegram

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Viber «Ее дни сочтены». Британские консерваторы назвали смещение Трасс неизбежным The Independent: британские консерваторы назвали смещение Трасс неизбежным РИА «Новости»

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Британского премьера Лиз Трасс могут сместить с должности в ближайшее время. По мнению консерваторов, ее игра уже окончена. Об этом написало издание The Independent.

Авторы статьи сослались на позицию нескольких британских парламентариев. Собеседники газеты заявили, что ведущие консерваторы могут посетить Трасс уже на следующей неделе с новостями о потере поддержки. Смещение премьер-министра считается неизбежным.

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«Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?» — сказал один из парламентариев.

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Еще один источник отметил, что увольнение министра финансов Квази Квартенга стало последним отчаянным шагом Трасс. Но эта мера не поможет ей восстановить положение.

«Ее дни сочтены», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что сейчас идут разговоры о том, как сместить Трасс с поста премьера страны до конца октября.

Ранее об отставке говорил экс-глава британского Минфина. Он высказывал мнение, что Трасс рискует лишиться должности в течение нескольких недель.

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