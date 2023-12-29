Мир 29 декабря 2023, 01:46 Едва живого мигранта с сильным переохлаждением нашли в нише шасси рейса в Париж Le Matin: мигранта с переохлаждением обнаружили в нише шасси рейса в Париж Unsplash

Читать 360tv в

Мигранта с сильным переохлаждением обнаружили в аэропорту Париж-Орли во время проверки в нише шасси самолета, прилетевшего из Алжира в Париж. Об этом сообщила французская газета Le Matin.

Мужчина был в состоянии тяжелой гипотермии. Его нашли уже после посадки воздушного транспорта. Происшествием заинтересовались сотрудники воздушной транспортной жандармерии и экстренные службы. «Пассажир» выжил, его госпитализировали в местную больницу.

Реклама

Журналисты отметили, что температура в похожих отсеках самолета на высоте 12 километров способна понижаться до минус 50 градусов.

Ранее издание Phuket Express сообщило, что россиянин прожил в аэропорту Пхукета две недели. Мужчина опоздал на рейс домой, но не смог купить новый билет, потому что потратил все деньги во время отпуска. В итоге путешественник все-таки попал на родину, когда его мать смогла оплатить обратный билет.