«Едва мог встать с постели». У жителя США выявили COVID-19 и оспу обезьян

Американец Митчо Томпсон, житель города Себастопол (Калифорния), заболел одновременно COVID-19 и оспой обезьян. О своем состоянии он рассказал телеканалу NBC.

Положительный тест на коронавирус Томпсон получил в конце июня. Вскоре после этого он заметил красные пятна по телу: на ногах, руках, спине и шее.

«Доктор был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян и что у меня было и то, и другое», — передает слова американца РИА «Новости».

Томпсон рассказал, что его самочувствие во время двойной болезни было очень плохим.

«И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели и едва можно даже выпить глоток воды», — поделился мужчина.

Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям в Стэнфордском университете, доктор Дин Уинслоу назвал случай «невероятным невезением», поскольку вирусы очень разные и вероятность заражения обоими одновременно крайне мала.