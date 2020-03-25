«Дороги пустые, люди приветсвуют». Как российские военные едут по Италии

Колонна спецтехники с российскими военными специалистами начала марш на итальянский Бергамо. Машины выехали с базы ВВС Италии «Пратик де Маре», миновали Болонью и совершили первую остановку во Флоренции для дозаправки.

Как стало известно РИА «Новости», военной колонне придется проехать до области Ломбардия, в которой сложилась наиболее серьезная ситуация в результате пандемии коронавируса, около 600 километров.

«Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, совершающая марш из авиабазы ВВС Италии Пратика-ди-Маре (30 километров юго-западнее города Рим, Италия) в городе Бергамо, преодолела более 250 километров и совершила первую остановку в городе Флоренция», — сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что колонну спецтехники сопровождают машины карабинеров. Российские военные везут в Ломбардию мобильный комплекс анализа и диагностики, средства дезинфекции и спецоборудование для оказания помощи тяжелым пациентам. В Бергамо зарегистрировано наибольшее число инфицированных и погибших в результате пандемии.

Источник: Минобороны РФ

Начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения Игорь Богомолов сообщил, что марш проходит в штатном режиме, организованно.

«Дороги пустые, видно, что карантин, но водители тех машин, которые есть, дружественно приветствуют, подают сигналы. Приятно находиться», — подчеркнул Богомолов.