Эдуард Басурин: план по вторжению в Донбасс начинает реализовываться

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс «на луганском <… > и мариупольском направлении», сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в эфире «России 1».

Басурин заявил, что обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения. За двое суток по ДНР впервые с 2015 года выпустили около 2 тысяч боеприпасов. Кроме того, в ДНР для терактов проникли две диверсионные группы — их разыскивают.

Ситуация в Донбассе продолжает обостряться. Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление о критической фронтовой обстановке и призвал всех мужчин, способных держать оружие в руках, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества.

К утру 21 февраля в Россию прибыли более 61 тысяч жителей Донбасса. Их готовы принять около 30 регионов. Режим ЧС из-за ситуации с беженцами ввели Пензенской, Воронежской, Рязанской и Курской областях.