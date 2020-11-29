Единый день голосования начался в Приднестровье

Более 250 избирательных участков открылось в 08:00 по Москве (07:00 по местному времени) в Приднестровье. В непризнанной республике начался единый день голосования.

«Сегодня граждане республики выбирают депутатов Верховного совета по 33 избирательным округам. Претендуют 45 кандидатов; народных депутатов горрайсоветов по 187 округам. Кандидатов 254; депутатов Днестровского городского совета народных депутатов. На 15 мандатов претендуют 16 кандидатов», — говорится в сообщении ЦИК непризнанной ПМР. Жители Приднестровья также выберут народных депутатов сельских советов народных депутатов по 640 избирательным округам и 76 председателей советов — глав администраций сел. Накануне в Приднестровье прибыла делегация Госдумы и Совфеда России. Они приехали в Центральную избирательную комиссию непризнанной республики и встретились с ее руководителем Еленой Городецкой.