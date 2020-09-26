Единственный выживший рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом

Курсант Вячеслав Золочевский стал единственным, кто выжил во время крушения Ан-26 под Харьковом. Он рассказал подробности случившегося.

Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер. Его слова процитировало издание «Суспильне».

Кучер навестил выжившего курсанта в больнице. Он отметил, что Золочевского не нагружали вопросами, просто узнали, нуждается ли он в помощи. Курсант отметил, что не выпрыгивал из самолета, чтобы спастись, как ранее писали в СМИ.

«Сказал, что все происходило как в компьютерной игре. <…> Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете, — передал слова Золочевского Кучер.

Самолет Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области вечером 25 сентября. По предварительной версии, причиной крушения могли стать технические неполадки. Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что на месте крушения уже нашли черные ящики. Их слова процитировал Nation News. Ящики уцелели во время катастрофы, однако из самолета их еще не извлекли.

Российский пилот Юрий Ситник отметил, что причиной катастрофы могла стать ошибка экипажа. Посадка с одним двигателем возможна, но требует определенного мастерства. Слова пилота процитировал «Царьград».