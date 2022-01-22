Единственный сын актрисы Реджины Кинг покончил с собой

Единственный сын американской актрисы Реджины Кинг совершил самоубийство. Иэн Александр-младший скончался через два дня после своего 26-летия.

«Наша семья глубоко опустошена потерей Иэна. Он был ярким светом в нашей жизни. Наша семья просит с уважением относиться к нашей потере», — сказала актриса в интервью The Hollywood Reporter.

Точная причина смерти молодого человека пока не раскрывается. Согласно предварительной информации, Иэн Александр-младший покончил с собой. Сын известной актрисы был художником и диджеем. Еще три дня назад он выкладывал в Instagram пост о предстоящем концерте в Бардо.

Кинг раньше отмечала, что всегда была очень близка с сыном. В 2017 году она рассказала журналу The View, что сделала с Иэном одинаковые татуировки. Они выбрали одно и то же изображение не сговариваясь.

Неделю назад Кинг попросила своих подписчиков в соцсети поддержать новый трек Иэна Green Eyes, а также поделилась отрывком из клипа.

Иэн Александр-младший родился 19 января 1996 года. Тогда Реджина Кинг была замужем за музыкальным продюсером Иэном Александром.