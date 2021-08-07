Единственный способ вернуть Крым назвали на Украине

Украина «вновь будет с Крымом и Донбассом» только при условии, если власти страны помирятся со своими двумя соседями — Россией и Белоруссией. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

«Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважали наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее», — отметила Герман.

По ее словам, украинцы могут забыть про Крым, если они не начнут жить в мире с братскими народами.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» назвал Крым своей землей, а возвращение полуострова — вопросом времени. По словам Зеленского, Россия никогда не сможет полюбить этот регион так, как Украина. Он отметил, что хорошо знает Крым, так как жил там.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ на эти слова вспомнил одесский анекдот и отметил, что руководители Украины приходят и уходят, а Крым всегда был, есть и будет российским.