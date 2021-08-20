Единственный способ остановить Россию назвали на Украине

Украинские власти смогут остановить Россию единственным способом — действуя вместе с Соединенными Штатами. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за „новый Афганистан“ может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал экс-министр.

По словам Климкина, украинские политики сейчас не должны требовать что-либо от США на фоне сложной ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что Штаты частично решили задачи в республике, которые поставили перед собой 20 лет назад.

Ранее Климкин высказал настороженность из-за предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Экс-глава МИД выразил уверенность, что глава немецкого правительства во время переговоров может убедить украинского лидера пойти на неприемлемые уступки.