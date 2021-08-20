facebook_pixel
    20 августа 2021, 07:24

    Единственный способ остановить Россию назвали на Украине

    Андрей Иванов

    Украинские власти смогут остановить Россию единственным способом — действуя вместе с Соединенными Штатами. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Единственный способ остановить Россию назвали на Украине

    «А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за „новый Афганистан“ может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал экс-министр.

    По словам Климкина, украинские политики сейчас не должны требовать что-либо от США на фоне сложной ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что Штаты частично решили задачи в республике, которые поставили перед собой 20 лет назад.

    Ранее Климкин высказал настороженность из-за предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Экс-глава МИД выразил уверенность, что глава немецкого правительства во время переговоров может убедить украинского лидера пойти на неприемлемые уступки.