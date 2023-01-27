Мир 27 января 2023, 22:26 Италия назвала единственный способ избежать третьей мировой войны Министр обороны Италии Крозетто: третья мировая началась бы с появления танков РФ в Киеве РИА «Новости»

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Начало предполагаемой третьей мировой войны предсказал министр обороны Италии. Глава Минобороны Гуидо Крозетто заявил, что российские танки в Киеве ознаменовали бы ее начало. Агентство ANSA передало слова итальянского министра.

«Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы. Не допустить их прибытия — единственный способ остановить третью мировую войну», — заявил итальянский министр обороны.

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Крозетто ранее утверждал, что направленное на Украину оружие предназначено для остановки эскалации и расширения конфликта.

В Киеве заявили, что имеют все необходимые гарантии от Италии по поставкам оружия. В офисе президента Украины отметили, что тип и количество вооружения зависит от многих факторов. Советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что контакты между двумя странами «эффективные и действенные», однако решения по поводу поставок оружия могли бы приниматься и быстрее. Не преминул Подоляк попросить ракеты и беспилотники.