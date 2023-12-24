Мир 24 декабря 2023, 18:57 Единственное условие победы Украины назвали во Франции L’Express: без западных танковых дивизий и самолетов Украине поможет только чудо РИА «Новости»

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Если ситуация в зоне боевых действий на Украине не поменяется, то Россия одержит в 2024 году тактическую победу. Об этом в материале для издания L’Express написал обозреватель Фредерик Ансель.

«Если Европа и США не начнут наконец поставлять Украине танковые дивизии и целые эскадрильи военных самолетов, то лишь чудо поможет ей победить в противостоянии с российскими войсками», — отметил он.

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Ансель напомнил, что на руку президенту России Владимиру Путину играет нестабильная международная обстановка.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что западные страны ставили на Украину как на оружие для уничтожения России, однако просчитались в оценке мощи геополитического противника.

Политик подчеркивал необходимость признать, что Украина военным путем неспособна победить Россию. По мнению Фицо, все деньги и оружие мира в руках ВСУ не сломят соседнюю страну.